Bruno Melim diz que avaliação à distância pode ser solução para estudantes universitários da Madeira

Esta semana, o líder da JSD/M, Bruno Melim, tem previstos vários contactos, quer com Associações de Estudantes Universitários e Movimentos Associativos, mas, também, com jovens estudantes, a nível nacional, para perceber em que medida é que a avaliação ao segundo semestre pode ser conseguida, para os madeirenses, à distância.

“É preciso garantir um modelo de avaliação alternativo para os estudantes universitários que residem na Região e é nisso que a JSD/Madeira está empenhada, até para assegurar que os madeirenses não venham a ser discriminados ou prejudicados, nessa mesma avaliação, em função da sua condição geográfica”, disse.

Atendendo aos actuais constrangimentos, entende que seria importante que houvesse um modelo alternativo para as regiões insulares e que os jovens universitários da Madeira pudessem realizar as suas avaliações no domicílio de residência, quer via on-line quer presencialmente nas instalações da Universidade da Madeira.

Uma ideia bem acolhida nos primeiros contactos ontem estabelecidos, neste caso com o Presidente da Federação Académica do Porto e com o Presidente da Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico.