Broas de mel e encontro com deputados do PS anulam encontro Centeno-Albuquerque

O encontro agendado para esta tarde entre o ministro das Finanças e o presidente do Governo Regional ficou sem efeito. Estava previsto Mário Centeno encontrar-se com Miguel Albuquerque no hotel Pestana Casino, mas o atraso na chegada do governante da República, anulou a reunião entre os dois. Mário Centeno aproveitou a breve deslocação ao Funchal para visitar uma conhecida fábrica de broas de mel e bolachas, tendo-se encontrado depois com três deputados do PS, antes de se deslocar para a unidade hoteleira.

Desconhece-se, por enquanto, se a reunião vai acontecer mais tarde.