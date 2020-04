Bombeiros Sapadores do Funchal e Câmara Municipal desejam uma Feliz Páscoa

A Câmara Municipal do Funchal deixou uma mensagem nas redes sociais com desejos de uma ‘Feliz Páscoa’ para toda a população. Na imagem que ilustra a publicação podemos ver que os meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal a formarem o desejo para esta quadra pascal.

“A Câmara Municipal do Funchal deseja a todos uma Páscoa Feliz e em segurança, sabendo que todos os sacrifícios que estamos a fazer hoje, em muitos casos longe das nossas famílias, vão valer a pena, e que podemos contar a todo o momento com anjos da guarda como os nossos Bombeiros Sapadores, que estão a fazer o mesmo, mas por todos nós”, refere a publicação da autarquia.