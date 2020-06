Bispo do Funchal recorda padre Mário Tavares como sacerdote que “procurou defender o povo”

O Bispo do Funchal afirma que a morte do padre Mário Tavares é um acontecimento doloroso, mas também uma “oportunidade para reafirmar a certeza da vida eterna”. O sacerdote faleceu na manhã deste sábado, aos 85 anos.

D. Nuno Brás disse ao DIÁRIO que “o falecimento de um sacerdote — e de um sacerdote que, ao longo da sua vida, procurou defender o povo e trabalhar em favor da justiça — sempre nos entristece”.

“Pedimos a Deus pelo P. Tavares. Apresentamos as nossas condolências à sua família. E com ele continuamos unidos na peregrinação que nos purifica, até podermos todos contemplar plenamente a face de Deus”, termina.

Em breve deverão ser anunciadas, pela Diocese do Funchal, as informações sobre as cerimónias fúnebres do padre Mário Tavares.