Bispo assinala renovação da Consagração da Diocese ao Imaculado Coração de Maria

O Imaculado Coração de Maria, no Funchal, assinala esta quinta-feira, 28 de Maio, 87 anos da renovação da Consagração da Diocese do Funchal (Madeira e Porto Santo) ao Imaculado Coração de Maria, através de uma celebração agendada para as 9 horas, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O Grupo da Madre Virgínia em União ao Imaculado Coração de Maria convida a população para este momento importante da freguesia, recomendando o uso de máscara e o cumprimento das regras estabelecidas.

Ainda em vida da Madre Virgínia Brites da Paixão, a 26 de Agosto de 1928, foi feita a consagração da Diocese do Funchal (Madeira e Porto Santo) ao Imaculado Coração de Maria pelo Bispo D. António Manuel Pereira Ribeiro, de acordo com as mensagens recebidas pela Madre Virgínia.

O Grupo recorda que em 28 de Maio de 1933, no Terreiro da Luta, junto da grande estátua de Nossa Senhora da Paz, num dia de grande peregrinação de fiéis, foi renovada com muita solenidade, esta consagração. Nesse mesmo ano fora inaugurado o primeiro sanatório para a cura da tuberculosa no Campo da Barca, no Funchal.

“Nesta hora de grande aflição mundial renovaremos a Consagração”, refere o Grupo.