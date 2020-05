Bica da Cana regista temperatura mais alta do dia

Embora já não esteja em vigor aviso meteorológico para o tempo quente na Madeira, e esta quarta-feira ter sido notório o decréscimo do calor, ainda assim a rede de estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou hoje, até às 18 horas, valor da temperatura condizente com aviso amarelo.

Mais do que o valor atingido, sobressai a zona geográfica onde ocorreu. Tudo porque a temperatura máxima mais alta hoje na Região foi registada na Bica da Cana (a cerca de 1.500 m de altitude) atingindo os 25,5 ºC - o que corresponde a aviso amarelo nas regiões montanhosas.