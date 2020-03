Banco Alimentar abre canal de doações on-line

O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira (BA Madeira) informa que, no âmbito da sua participação (ainda em fase inicial) na Rede de Emergência Alimentar - lançada na passada sexta-feira, pela Federação dos Bancos Alimentares Contra a Fome para dar resposta à crise criada pelo surto de covid-19 - está aberto um canal de doações on-line, para permitir a doação de alimentos por parte de particulares, empresas e entidades diversas.

Deste modo, quem desejar contribuir pode fazê-lo, bastando para isso aceder ao site www.alimentestaideia.pt, que funcionará a partir de hoje nos moldes em que habitualmente se processa por ocasião das campanhas de recolha de alimentos.

“A aquisição dos alimentos será tão célere quanto maior forem as doações online, e esperamos que possa de alguma forma suprir as necessidades decorrentes do acréscimo de pedidos que temos vindo a registar”, realça em comunicado a presidente do BA Madeira, Fátima Aveiro.

A responsável ressalva ainda que através deste método “são respeitadas as recomendações de segurança que limitam as deslocações, possibilitando, a todos os que queiram contribuir, ajudar quem mais precisa”.

Recorde-se que desde há sete anos, o Banco Alimentar Contra a Fome Madeira, ajuda a alimentar pessoas e famílias comprovadamente carenciadas na Região.