Balcão do Brexit na Madeira já atendeu mais de 150 pessoas

Criado a 17 de Junho, o Balcão do Brexit já tinha atendido até ontem um total de 156 pessoas, grande parte presencialmente, uma vez que o espaço criado para auxiliar os emigrantes portugueses no Reino Unido está situado na Loja do Cidadão no Funchal.

Esta tarde, o vice-presidente do Governo Regional visitou o local para dar conta dos primeiros resultados deste projecto que cumpre uma promessa do presidente do Executivo, Miguel Albuquerque.

Para Pedro Calado, que tem a tutela da Loja do Cidadão este espaço tem demonstrado ser um importante meio onde os cidadãos tratam dos diversos assuntos, e agora mais ainda com a instalação de um balcão, também há cerca de um mês, da Águas e Resíduos da Madeira, que já atendeu mais de 300 pessoas.

Na Loja do Cidadão também foram melhoradas as condições de trabalho dos cerca de 150 colaboradores que atendem por dia, em média, mais de 3 mil pessoas e 750 mil atendimentos por ano.

Pedro Calado aproveitou para garantir que, caso haja aumento da procura neste período de férias o Balcão do Brexit poderá ser reforçado com mais uma pessoa para atendimento presencial, além da que já é feita por telefone ou online.