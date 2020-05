A Empresa de Electricidade da Madeira informou que, devido a uma avaria na rede de distribuição na zona da Quinta Grande, os serviços procederão a trabalhos urgentes e inadiáveis. Por isso, será necessário proceder à interrupção pontual da alimentação de energia eléctrica, entre as 18 horas e as 19 horas de hoje, dia 28 de Maio, que afectará as zonas limítrofes da Quinta Grande e do Campanário.