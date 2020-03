Avaliação do segundo período assegura transição de ano dos alunos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, garantiu hoje que a avaliação dos estudantes dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos e secundários será assegurada até ao próximo dia 8 de Abril, com recurso às plataformas digitais, razão pela qual ficam reunidas as condições para a transição de ano dos alunos da Região.

Uma ideia deixada na conferência de imprensa realizada na Quinta Vigia, onde Miguel Albuquerque anunciou outras medidas importantes, nomeadamente a criação de uma linha de apoio ao emprego, num montante de 100 milhões de euros, destinada às empresas, que será a fundo perdido no caso do cumprimentos das regras pré-estabelecidas.

O governante referiu ainda que as empresas de construção civil se vão manter em actividade, embora cumprindo uma série de obrigações que foram deliberadas hoje em Conselho de Governo.

Miguel Albuquerque revelou ainda uma série de medidas destinadas ao sector primário, nomeadamente agricultura e pescas.