Autarquia de São Vicente cancela ATL de Verão devido à Covid-19

A Câmara Municipal de São Vicente decidiu cancelar os habituais ATL’s de Verão para as crianças do concelho, devido à pandemia de covid-19.

“Em primeiro lugar estão a saúde, a segurança e o bem-estar das crianças e de todos os envolvidos nestas actividades e actualmente não estão reunidas as condições necessárias para realizar estas actividades com segurança”, refere a autarquia em comunicado.

A Câmara refere que compreende “a mais-valia que estas iniciativas representam para as populações de Boaventura, Ponta Delgada e São Vicente” e assegura que “as actividades do Programa de Actividades de Tempos Livres serão retomadas assim que estiverem reunidas as condições de saúde essenciais”.

“Esperamos que os pais compreendam que vivemos um ano excepcional e que será para o bem e saúde de todos”, conclui a mesma nota.