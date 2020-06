Autarquia de Machico entrega cabazes alimentares à população carenciada

A Câmara Municipal de Machico irá proceder à entrega de cabazes alimentares, de forma a ajudar a população que se encontra a passar por dificuldades económicas, devido à pandemia.

Esta atribuição terá um prazo de três meses, podendo ser renovada e traduz-se na entrega de um cabaz por mês, composto por bem alimentares essenciais.

Recorde-se que aquela autarquia distribuiu, nos últimos meses, refeições às crianças do concelho que passam por dificuldades.

Os interessados em usufruir deste apoio social deverão reunir os documentos da candidatura e agendar o dia em que poderão entregá-los no Gabinete de Apoio Social, no Solar do Ribeirinho.