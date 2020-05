Augusta Aguiar destaca trabalho exemplar dos técnicos no Centro de Acolhimento Temporário

Augusta Aguiar, Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, visitou, esta semana, o Centro de Acolhimento Temporário no Parque Desportivo dos Trabalhadores, onde estava alojada a população em situação de sem abrigo. Na ocasião, a Secretária Regional dirigiu uma palavra de profundo agradecimento aos técnicos que acompanham, diariamente, o processo de apoio e inclusão social desta população.

No total, estiveram presentes 37 técnicos: 27 do Instituto de Segurança Social da Madeira e 10 técnicos de entidades parceiras do Plano Regional de Integração da Pessoa em Situação de Sem Abrigo (PRIPSSA).

Recorde-se que, no dia 3 de abril, começaram a ser recebidos os primeiros utentes. O Parque Desportivo dos Trabalhadores - Dr. Sidónio Fernandes, em São Martinho, foi o espaço definido pelo Governo Regional para fazer convergir as pessoas em situação de sem abrigo, criando-se um Centro de Acolhimento Temporário destinado a esta população.

Desde então, gradualmente, os utentes começaram a ser integrados em habitações: “Trata-se de mais um passo na autonomização e empoderamento desta população mais vulnerável, tendo como fim último a sua reinserção social. As pessoas em situação de sem abrigo continuarão a ser devidamente acompanhadas pelos seus técnicos de referência, de forma a facilitar o processo de transição e o contínuo apoio para cada um dos respectivos projectos de vida”, sublinha Augusta Aguiar.

“É de enaltecer todo o trabalho concertado e meritório dos técnicos, aqui presentes, que fazem um acompanhamento diário, com elevada dedicação, tentando sempre dar a melhor resposta social, ainda mais neste contexto actual de pandemia”, afirmou a Secretária Regional, aproveitando ainda a ocasião para manifestar uma palavra de agradecimento ao Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3) pela organização do espaço e à Polícia de Segurança Pública (PSP) por garantir as melhores condições de segurança.