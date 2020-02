A demora na entrega do prometido apoio do Governo Regional ao cartão Kit Bebé está a gerar insatisfação. A Secretaria da Saúde explica que o atraso no programa de incentivo à natalidade se deve à alteração do regulamento e que o reforço em 2020 para 500 euros estará disponível em breve. É este o assunto que faz manchete esta quarta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Já a grande mancha fotográfica da capa ilustra a reunião entre o IASaúde, a Protecção Civil e o Turismo da Madeira, tudo por causa da ameaça do coronavírus, também conhecido por covid-19. Estas autoridades regionais reuniram-se para melhorar procedimentos. Uma das novidades na Madeira é que a Região passa a verificar o historial dos pacientes. Escrevemos também que o vírus colocou um hotel de quarentena em Canárias, mesmo ‘ali ao lado’ do arquipélago da Madeira. Há também mais mortes registadas em vários países e casos de infecção confirmados em Barcelona e na Suíça. Um assunto que o DIÁRIO vai continuar a acompanhar para lhe contar tudo o que precisa de saber.

Outro dos destaques da capa desta quarta-feira vai para o Cortejo Trapalhão: “Foliões atiram-se às trapalhadas na Saúde” é o título da chamada. Saiba que o Cortejo Trapalhão bateu em temas actuais que apenas ontem deram para rir, como as nomeações no hospital, o coronavírus e a aquacultura.

Em foco na capa de hoje está também a cantora madeirense Elisa, ela que acaba de ser confirmada no cartaz do festival Summer Opening 2020.

Finalmente poderá ler que “Turismo quer tornar a Madeira num destino de experiências desportivas”.

