Associação Portuguesa de Deficientes - Madeira restringe deslocações à sede

A Associação Portuguesa de Deficientes emitiu um comunicado dando conta das restrições dos seus associados às suas sedes, onde se inclui a sede na Região Autónoma da Madeira.

“Face à situação que vivemos com a epidemia do Covid-19 , alertamos que a Associação de Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites, activou o seu Plano de Contingência ao Novo Coronavírus (Covid-19), desta forma pedimos que restrinja as suas deslocações à sede da associação. Sempre que necessitar , o atendimento poderá ser feito através dos nossos contactos telefónicos ou via e-mail (tlf.: 291774219 ou [email protected] e [email protected])”, lê-se no comunicado.