Associação de Promoção da Madeira lança campanha de sensibilização apelando às pessoas para ficarem em casa

‘Stay home now. Dream online. Visit us later!’ é o mote da mais recente campanha de sensibilização da Associação de Promoção da Madeira. Lançada nas redes sociais, o apelo é para que fique em casa, mas sem nunca esquecer as levadas, a poncha, as paisagens e o mar do ‘Melhor Destino Insular do Mundo’

Esta comunicação surge no seguimento do Estado de Alerta decretado pelo Governo Regional da Madeira, que restringe a entrada de turistas na ilha. A medida tem como objectivo salvaguardar a segurança de habitantes e turistas, de forma a ultrapassar o momento delicado que o mundo atravessa com o surto de Covid-19 e garantir que a Madeira continua a ser um destino de paragem obrigatória no futuro.

Direccionada para o mercado português e estrangeiros, campanha estará disponível nas plataformas online da Associação de Promoção da Madeira e será acompanhada com um vídeo, disponível em português e inglês.

Para o presidente da direcção da AP-M, Eduardo Jesus, é importante agir de acordo com as circunstâncias actuais. “Por um lado, manter vivo o destino, relembrar a oferta incrível que é esta Região, a natureza exuberante, as pessoas, a cultura, as tradições e, acima de tudo, o ambiente de festa que aqui se vive todo o ano. Mas, por outro, importa fazer parte da luta que se trava contra a propagação do Covid-19 e, por isso mesmo, a recomendação para se manter em casa, resulta obrigatória e fundamental, aproveitando para deixar o convite para uma visita num momento em que a confiança se restabeleça e as condições permitam que as viagens se façam com total segurança”.

Eduardo Jesus sublinha que “este é um sector resiliente, feito de pessoas determinadas, que têm dado a sua vida por esta terra, afirmando o bom acolhimento que aqui se faz”. “É um sector que sofrerá fortíssimos impactos, mas será, também, uma actividade que se restabelecerá, adaptando-se a uma nova realidade e tirando proveito de uma experiência e de um singular saber acumulado”, sustenta.

“Enquanto se luta contra o Covid-19 já se pensa no dia seguinte e na forma de relançar todo este sector. Esta campanha é, já, evidência disso mesmo”, considera ainda o presidente da direcção da AP-M.