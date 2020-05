Associação de Deficientes e Sem Limites receberam mais pedidos de ajuda

A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira em parceria com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites aquando a situação pandémica, mais especificamente, após ser decretado o estado de emergência devido ao Covid-19, sentiu que deveria continuar a prestar apoio, não só aos seus associados bem como à população em geral.

Em comunicado, referem que neste período foi notório “um aumento de pedidos de ajudas a nível de material ortopédico, dado que, a actual situação financeira não permite a aquisição dos mesmos”. “Desta forma, foi-nos possível entregar a título de empréstimo aproximadamente, 7 equipamentos, nomeadamente, 5 cadeiras de rodas manuais, 1 computador e 1 cama articulada. Não obstante, em alguns casos conseguimos apoiar financeiramente, comparticipando em parte na compra de material ortopédico, passando a exemplificar um dos casos, em que prestamos apoio financeiro na compra de uma rampa adaptada a uma carrinha para acesso a cadeiras de rodas, facilitando o seu deslocamento. Consideramos revelante realçar todo o esforço e empenho praticado com toda a autarquia, aproveitando assim para dar os parabéns a todos os órgãos que contribuíram para apoiar vários agregados familiares que se encontravam com dificuldades financeiras provocadas pelo Covid-19”, acrescentam. Foi o caso da Câmara Municipal do Funchal que através do “Funchal, Cabaz Vital” disponibilizou a entrega, pelo concelho, de cabazes gratuitos com produtos regionais, mas também de Juntas de Freguesia, Banco Alimentar e/ou Hotelaria Madeirense.

As associações aproveitam para informar que se mantém activa a Campanha “Dê uma Tampa à Indiferença” “apelando assim a toda a população para colaborar não só com a recolha de tampinhas, mas também na recolha de donativos, visto que detemos diversos orçamentos dispendiosos que necessitam de apoio monetário#.