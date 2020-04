Como enfrentar ansiedade, manter a forma em casa, como preservar uma atitude positiva, medidas de prevenção à Covid-19, orientações nutricionais ou até aulas de zumba. São estas e muitas mais sessões de abertura ao entretenimento e esclarecimento que a Associação de Casas do Povo da Madeira (ACAPORAMA) tem desenvolvido desde quinta-feira, em directo, nas redes sociais, e que se estende até ao dia 22 de Abril, sempre às 18 horas.

Na actual fase de mitigação da Covid-19, a associação esclarece que se torna “fundamental continuarmos a seguir todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), por forma a cuidarmos da nossa saúde e da dos outros durante este período conturbado” e por isso “é ainda muito importante preservarmos a nossa saúde física e mental, que nos ajudará a combater este vírus”.

“A ACAPORAMA continua a trabalhar diariamente em prol dos seus parceiros e associados, com especial atenção a todas as Casas do Povo da Região. Neste sentido e de modo a contribuir para um isolamento social mais saudável e enriquecedor, auxiliando o trabalho que as Casas do Povo têm vindo a concretizar junto dos seus associados e utentes nesta situação adversa, a ACAPORAMA está a disponibilizar sessões de esclarecimento e entretenimento, em directo, nas suas redes sociais”, escreve a associação “numa perspectiva de proximidade” que assume como primordial objectivo “a partilha com todas as Casas do Povo e população em geral, de um conjunto de sessões com temáticas pertinentes e diversificadas, em que os interessados, poderão, a partir das suas casas, participar activamente”.

De acordo com as valências que compõem a acção da ACAPORAMA, as temáticas programadas estão direccionadas, essencialmente, às vertentes formativa, desportiva e sociocultural. Assim, a partilha é realizada principalmente através das páginas da Academia de Formação da ACAPORAMA, do Campeonato de Futsal das Casas do Povo da RAM e da página principal da Associação. Basta aceder aos links: um, dois ou três.

PROGRAMAÇÃO

- 02/04/2020 (18h00) ‘Como enfrentar a nossa ansiedade’ - Psicóloga Mara Silva

- 03/04/2020 (18h00) ‘Como retirar o Gel/ Verniz Gel com segurança’ - Técnica Natacha Olim;

- 06/04/2020 (18h00) ‘Ficar em forma em Casa’ - Personal Trainer Duarte Jesus

- 07/04/2020 (18h00) ‘Orientações Nutricionais em quarentena’ - Nutricionista Mafalda Ferreira

- 08/04/2020 (18h00) ‘Ficar em forma em Casa’ - Personal Trainer Duarte Jesus

- 09/04/2020 (18h00) ‘Como manter uma atitude positiva’ - Dr.ª Verónica Faria

- 13/04/2020 (18h00) ‘Ficar em forma em Casa’ - Personal Trainer Duarte Jesus

- 14/04/2020 (16h30) ‘Aula de Zumba’ - Personal Trainer David Silva/ Sérgio Olim

- 14/04/2020 (18h00) ‘Medidas de Prevenção COVID-19’ - Drª. Luciana Ornelas

- 15/04/2020 (18h00) ‘Ficar em forma em Casa’ - Personal Trainer Duarte Jesus

- 16/04/2020 (18h00) ‘Como usar a sua máquina de costura’ - Técnica Fátima Vasconcelos

- 17/04/2020 (18h00) ‘Ficar em forma em Casa’ - Personal Trainer Duarte Jesus

- 20/04/2020 (18h00) ‘Ficar em forma em Casa’ - Personal Trainer Duarte Jesus

- 21/04/2020 (18h00) ‘Técnicas de Maquilhagem’ - Técnica Nádia Ferreira

- 22/04/2020 (18h00) ‘Ficar em forma em Casa’ - Personal Trai1ner Duarte Jesus