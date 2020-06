Assembleia Municipal do Porto Santo discute actividade e situação financeira da Autarquia

A Assembleia Municipal do Porto Santo reúne-se esta tarde, às 14:30, através da plataforma Zoom.

Antes da ordem dos trabalhos, será dada a palavra a dois munícipes da Ilha Dourada que vão intervir através dos meios digitais.

As diversas forças políticas presentes na Assembleia Municipal do Porto Santo vão discutir a actividade municipal e a situação financeira do município, o Relatório de Avaliação do Cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição referente ao período de 1 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019; as contas do Município relativas ao ano económico de 2019, em cumprimento do disposto no artigo 25.º, n.º 2, alínea l) da Lei 75/2013 de 12 de setembro e a Prestação de Contas Consolidadas do Município para o ano de 2019.