Arranque digital das festas de S. João teve aceitação dos artistas locais

As festas do concelho do Porto Santo arrancaram este ano em moldes diferentes do habitual, devido ao novo coronavírus.

Na passada sexta feira, dia 19 de Junho, as tradicionais festas de São João foram assinaladas em formato digital (através do Youtube ou Facebook da autarquia), colhendo a aceitação dos artistas locais, como é o caso de Sónia Soares.

“Acabou por ser uma experiência diferente, apesar de sentirmos falta do publico e da sua emoção (...) [mas] toda a segurança é pouca e teve de ser assim devido aos tempos em estamos a viver”, disse ao DIÁRIO a artista ‘veterana’, que já canta há 25 anos no Porto Santo.

Paralelamente às iniciativas que decorrem on-line, a nova AICTPS-Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, está a realizar por estes dias o primeiro ‘Festival Gastronómico - edição especial São João 2020’.

Vários empresários do sector da restauração colaboraram com a iniciativa, que visa promover a gastronomia e que contou também com animação musical proporcionada pela ‘prata da casa’.

Sónia Soares acha que esta iniciativa “até foi boa”, porque os músicos porto-santenses estavam “praticamente parados”.

A artista já actuou nesta primeira edição do Festival no restaurante ‘Sabores da Brasa’, mas tem ainda mais duas actuações marcadas, na ‘Barraca do Delgado’ e no ‘João do Cabeço’.