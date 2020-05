ARAE nega ter efectuado qualquer acção no Mercado dos Lavradores este sábado

Através de um comunicado de imprensa, a ARAE diz ter tomado conhecimento de que o vereador da Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira, insurgiu-se hoje “contra uma alegada actuação da Autoridade Regional das Actividades Económicas, acusando-a de “levar recados” a comerciantes, com grande aparato, no Mercado dos Lavradores”.

No entanto, nega que tenha efectuado hoje qualquer acção inspectiva naquele mercado e dizer ser “absolutamente falso que inspetores da ARAE tenham acompanhado qualquer comitiva partidária nas referidas instalações ou quaisquer outras para esse efeito, neste ou noutro dia”.

“Todas as considerações feitas pelo sr. vereador são descabidas, falsas e perfeitamente insultuosas para a honorabilidade e respeitabilidade de todos aqueles que compõem esta autoridade. A ARAE exige que o sr. vereador João Pedro Vieira se retrate publicamente do seu comunicado, sendo este o único caminho digno que lhe resta. Qualquer outra atitude será bem demonstrativa dos reais intentos do sr. vereador, com os quais esta Autoridade não irá compactuar, nem permitirá quaisquer tentativas de condicionar o trabalho desta autoridade”, refere o mesmo comunicado.