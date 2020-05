APRAM responde ao PCP e diz que “não houve favorecimento aos interesses do Grupo AFA”

A APRAM respondeu hoje à denúncia do PCP sobre um eventual favorecimento do Governo Regional ao Grupo AFA, pelo facto de esta empresa ter um rebocador e uma barcaça de carga na praia do Porto Novo, em Santa Cruz.

Face a estas acusações, publicadas na edição impressa e digital do DIÁRIO, Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM esclarece que estas duas embarcações “estiveram primeiro, no Porto do Caniçal e depois, vieram para o Porto Novo, após a autorização e acordo de pagamento fixado, em 2016, pelo Conselho de Administração da altura”, estando a empresa, até ao momento, a cumprir “escrupulosamente, com os respectivos pagamentos”.

A APRAM diz ainda que, contrariamente ao que diz o PCP, “não houve qualquer favorecimento aos interesses do Grupo AFA”, sendo este um “cliente que ocupa um espaço que pertence à área de jurisdição da APRAM, que tem tarifário próprio e deve ser rentabilizado”. E adianta que as suspeitas lançadas pelo PCP “não têm qualquer fundamento”, aconselhando o partido a “informar-se previamente, antes de publicamente, tentar comprometer a idoneidade de instituições públicas e privadas”.