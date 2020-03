Alunos de Câmara de Lobos destacam em vídeo a importância da vida e da partilha

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar de Câmara de Lobos publicou recentemente na sua página de Facebook, dois filmes protagonizados pelos alunos, reflectindo temas como a fraternidade, a humanidade e os Direitos Humanos. Um trabalho que convida a população a reflectir num altura em que a Região, a par do país e do mundo, combate a pandemia da Covid-19.

A curta-metragem ‘Humanize’ aborda o saber viver em comunidade com ênfase nos direitos humanos, destacando o direito à educação, à formação pessoal, à liberdade de expressão e à dignidade.

No trabalho ‘Viver: dar e receber’, os alunos destacam o valor da amizade e ajuda ao próximo, mostrando que a vida é feita de momentos, partilhas, onde damos e recebemos.