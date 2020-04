Uma avaria num transformador da Empresa da Electricidade da Madeira (EEM), localizado nas imediações da Praça do Município, no Funchal, fez com que algumas artérias circundantes ficassem às escuras.

Rua dos Ferreiros, Rua da Queimada de Cima e de Baixo, Rua do Bispo e a própria Praça do Município são algumas das ruas que ficaram sem corrente eléctrica na via pública, mas a situação já está a ser resolvida pelo serviço de piquete da EEM, garante fonte da empresa.