Motociclista levado ao hospital devido a acidente no Funchal

Um acidente envolvendo um carro e uma mota, esta tarde, no Caminho do Esmeraldo, no Funchal, provocou ferimentos no motociclista.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal partiram para o local por volta das 17 horas, tendo encontrado a vítima com queixas no braço e na perna esquerda. A vítima estava bastante agitada, até porque teria um problema de surdez.

Depois de imobilizado, o homem foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.