Albuquerque visita obras no centro de saúde de Santa Cruz com término previsto em Outubro

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 29 de Agosto, as obras de intervenção e recuperação no centro de saúde de Santa Cruz, que tiveram início no passado mês de Junho.

A intervenção, orçada em 165 mil euros, deverá estar concluída em meados de Outubro.

Esta requalificação do centro de saúde de Santa Cruz visou “não só combater uma série de patologias encontradas no edifício, como também renovar a rede de incêndio, criar um acesso a pessoas com mobilidade reduzida, adaptar um gabinete para recolha de análises clínicas e instalar uma zona de lavagem/desinfeção”, realça uma nota da presidência do Governo Regional.

Entre as várias obras, destacam-se vários trabalhos de beneficiação do edifício e melhoria das condições de conforto e de segurança do mesmo, bem como a adaptação de duas salas existentes em um gabinete de enfermagem e em um gabinete de recolha de análises clínicas (com abertura de vão exterior para o exterior).

Paralelamente, foi montado um ‘guichet’ de atendimento na zona de recepção do Centro de Saúde, procedeu-se à adaptação de uma sala na cave em zona de lavagem/desinfeção, com caminho de circulação e separação entre a zona de sujos e limpos e ainda a execução de um novo caminho de circulação para acesso pedonal ao Centro de Saúde, de modo a facilitar o acesso de utentes com dificuldade de locomoção.