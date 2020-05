Albuquerque não vê razão para suspender o mandato se se candidatar à Presidência da República

O presidente do Governo Regional não descarta a hipótese de vir a ser candidato nas próximas eleições Presidências, em 2021, mas rejeita a possibilidade de vir a suspender o mandato de presidente do Governo Regional da Madeira e do PSD/M caso avance ‘contra’ Marcelo Rebelo de Sousa.

“Se eu for candidato [a presidente da República] não vejo por que não. Se o senhor presidente da República pode ser candidato e continuar como presidente da República por que é que eu não posso apresentar uma pré-candidatura ou uma candidatura, se for caso disso – não decidi nada – e manter os cargos? Não vejo nenhum problema”, respondeu ao DIÁRIO à margem da ‘inauguração’ de novo arruamento em Câmara de Lobos.