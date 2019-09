Albuquerque diz querer baixar mais a carga fiscal

A carga fiscal na Madeira continua alta e essa nota foi deixada pelo empresário Apolinário Sancho que, juntamente com o sócio, Emanuel Silva, receberam ao início desta tarde o presidente e vice-presidente do Governo Regional nas novas instalações do Parque Empresarial da Cancela. Na resposta, Miguel Albuquerque garantiu que é objectivo baixar ainda mais a carga fiscal para empresas e famílias, só possível com ainda mais autonomia fiscal, almejando o governante baixar o IRC das empresas para o nível da Irlanda, 12%.

A empresa FunchalDiesel, especialistas em sistemas de injecção em motores diesel e turbo, já investiram nos 19 anos desde a sua criação, quase um milhão de euros, dando trabalho actualmente a 21 colaboradores, 150 dos quais novos na empresa, almejando criar mais postos de trabalho à medida que forem aumentando as instalações.