Albuquerque diz que reabertura creches e pré-escolas decorreu bem

Miguel Albuquerque destacou, hoje, a forma como está a decorrer a retoma do funcionamento as creches e do ensino pré-escolar e jardins-de-infância.

O presidente do Governo Regional visitou, na manhã deste dia um de junho, a creche “O Principezinho”, no Caniço, e o estabelecimento pré-escolar da Escola Eleutério de Aguiar, no Funchal. Dois dos infantários que retomaram o funcionamento normal, na sequência da terceira ase de desconfinamento decretada pelo Executivo madeirense.

O líder madeirense destacou o facto de todos os infantários estarem a cumprir com as normas e com os pais a seguirem escrupulosamente as instruções e as recomendações da Autoridade Regional de Saúde.

Portanto, enfatizou, “está tudo a decorrer bem, não há nenhum problema”. “Eu fico muito satisfeito por esta reabertura, porque é um passo, também, muito importante para o regresso à nossa normalidade”, acrescentou.

Normalidade que, salientou, está também a ocorrer nas escolas secundárias que hoje abriram as portas aos alunos que vão fazer exames de 11º e 12º anos. Alunos, professores e funcionários estão a cumprir com todas as regras, diz.