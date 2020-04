A eliminação dos artigos da lei das finanças regionais que impedem o recurso ao financiamento e a suspensão de pagamentos do empréstimo do PAEF são, segundo Miguel Albuquerque, essenciais para que o Governo Regional possa responder às necessidades urgentes das empresas e manter postos de trabalho.

Albuquerque, que participa na conferência ‘Pensar o Futuro’, recordou os apoios que já foram disponibilizados, nomeadamente a linha de 100 milhões de euros que pode ser transformada em apoios a fundo perdido ou os 5 milhões de apoio social.

O presidente do Governo Regional concorda com as sugestões de competitividade fiscal, que já são propostas do seu executivo mas que dependem, em grande parte da República.

O problema, neste momento, é a pouca capacidade financeira do Estado para ajudar, uma vez que “tem pouco dinheiro” e uma peso da dívida acima de 120% do PIB.

Esta situação só poderá ser alterada se a União Europeia alterar o rumo recente e apostar na solidariedade e no combate às assimetrias económicas.

“Os países precisam de injecção de capital a fundo perdido”, garante.

Albuquerque considera importante avaliar até que ponto a pandemia está a levar a um retrocesso da globalização e do reforço do poder dos Estados.

“Na Madeira temos de manter a autonomia de recursos, nomeadamente recursos alimentares”, conclui.