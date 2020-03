Ajudas à agricultura só através da Internet

Tiveram início ontem as candidaturas às ajudas à agricultura, através do Pedido Único. Mas,por enquanto, a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural não aceita a entrega dos formulários presencialmente, como habitualmente acontece todos os anos, tendo em conta as medidas de contingência para evitar a propagação do Covid-19. Desta forma, os interessados em apresentar a sua candidatura a estes apoios deverão fazê-lo por via electrónica (Área Reservada do Portal do IFAP https://portal.ifap.pt, em ‘O Meu Processo’).

As candidaturas presenciais dos agricultores nos vários postos habituais disseminados pelo território da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo ficam suspensas até decisão em contrário. De referir que a Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural está a preparar um sistema que facilite o recurso dos agricultores à candidatura electrónica, a anunciar oportunamente.

Lembramos que o Pedido Único de Ajudas abrange as ajudas no âmbito do POSEI (como Prémio ao agricultor, ajuda ao abate de bovinos e suínos, ajudas à banana

e à produção de vinho) e as medidas de apoio ao Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM 2020), nomeadamente manutenção de muros de suporte de terras, preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais, apoio à conversão de sistemas de produção para agricultura biológica, entre outros.

A Secretaria recomenda aos agricultores a confirmação prévia dos seus dados de beneficiário e da exploração em causa, e consequente actualização na Base de Dados do IFAP.