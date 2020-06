AITRAM contra a entrada em vigor da lei das plataformas electrónicas de transporte

A Associação de Industriais de Táxi da Madeira (AITRAM) está contra a entrada em vigor da lei das plataformas electrónicas de transporte e, por isso, defende a criação de um regime de excepção.

Depois da reunião com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, António Loreto disse que “há cada vez menos clientes para os táxis” devido à pandemia, mas acredita que com a entrada dessas plataformas, a situação irá piorar, correndo mesmo o risco de ser anunciada a “morte” do sector. Uma situação que, conforme revelou, irá afectar 850 profissionais.