Água e luz gratuitas na Madeira de segunda-feira até ao último dia deste mês

É uma das medidas anunciadas hoje pelo Governo regional. Da próxima segunda-feira, dia 16, até ao final deste mês, a água e a electricidade são gratuitas na Madeira. A medida, anunciada por Miguel Albuquerque, após a uma reunião na Quinta Vigia com as forças de segurança e militares, surge no âmbito das iniciativas relacionadas com o combate ao coronavírus.

A gratuitidade da água e da electricidade aplica-se a todas as pessoas, singulares ou colectivas.

Miguel Albuquerque disse que a Empresa de Electricidade da Madeira e a Águas e Resíduos já estão a trabalhar para operacionalizar a medida.

A principal medida anunciada foi a da quarentena e/ou isolamento social obrigatórios para todas das pessoas que a partir da próxima meia-noite, zero horas de domingo, entrem na Região.

A partir do mesmo momento, no Porto Santo só podem entrar residentes naquela ilha.