Agricultores do Porto Santo recebem apoio técnico

Cerca de vinte agricultores do Porto Santo participaram esta terça-feira em duas sessões de esclarecimento promovidas pelas Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da direcção regional de Agricultura, informa aquela secretaria regional através de comunicado.

Uma das sessões incidia sobre o plano do controlo dos ratos nas explorações, e a outra foi dedicada ao plano de controlo da produção primária.

Os quatro técnicos enviados pela direcção regional da Agricultura chegaram esta segunda-feira ao Porto Santo e, antes das sessões, aproveitaram o dia de ontem e a manhã de hoje para realizar acções de apoio técnico junto dos agricultores locais.

“Há cerca de cinco anos retomámos a assistência técnica aos agricultores do Porto Santo com maior regularidade. Para o efeito, foi criado um plano anual de visitas à ilha, que este ano começou em Fevereiro, mas que só agora foi possível retomar por causa da pandemia provocada pela covid-19”, esclareceu Rui Nunes, director de Serviços do Desenvolvimento da Agricultura, revelando que o principal objectivo das vistas “é dar apoio aos agricultores em todas as vertentes”.

Mais: “Desde a informação sobre os apoios financeiros existentes, a candidaturas que podem submeter, esclarecimentos ao nível da vinha, fruticultora, horticultora e apicultura, bem como na aplicação de raticida. Enfim, tudo o que está relacionado com o sector primário”, informou ainda responsável.

Para além destas acções, Rui Nunes destacou que “os técnicos estão igualmente a dar seguimento a uma série de ensaios que foram projectados nestes últimos cinco anos, bem como a ajudar em novos projectos”. Como o ‘Plano Estratégico para a Agricultura Biológica’ que,m referiu o director, foi criado “para que a agricultura praticada no Porto Santo seja realizada cada vez mais em modo de produção biológico”.