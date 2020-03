Adbrava “vai às compras por si”, é o novo projecto de solidariedade social

“Fique em casa. A Adbrava vai às compras por si”. É assim que a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava inicia, a partir de hoje um novo projecto “por si e por todos”. A presidente da instituição diz que “foi a pensar naqueles que, face às circunstâncias actuais, são os mais vulneráveis, como é o caso dos idosos e dos doentes crónicos”, residentes no concelho da Ribeira Brava.

A entidade disponibiliza uma equipa que fará as compras de alimentos essenciais ou medicamentos garantindo a maior segurança aos idosos e seus cuidadores, explica a dirigente.

“A solidariedade e o carinho são demonstrados de uma outra forma”, adianta Nivalda Gonçalves realçando as recomendações da Direção Geral de Saúde, face ao COVID-19, que aconselha que a população fique em casa para evitar a propagação da doença.

Os interessado devem fazer o pedido por chamada telefónica ou via e-mail e a lista de necessidades pode ser realizada através do telemóvel 962 962 518 ou através d endereço electrónico [email protected] de segunda a sexta- feira, entre as 10h00 e às 17h30.

“Este é mais um projecto de proximidade de apoio à população idosa, associando aos projectos que a nossa associação já possui como seja o banco de ajudas técnicas, de ajuda alimentar e apoio na melhoria das suas habitações”, complementa, acrescentando que tal como na intempérie de 20 de Fevereiro, “neste momento difícil, sentimos o dever de apoiar os idosos mais isolados e mais vulneráveis”.