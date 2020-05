Acompanhe aqui as ‘Conversas Connosco’ promovidas pelo DIÁRIO e Red Apple

No Dia Internacional da Família, que se assinala esta sexta-feira, realizam-se as ‘Conversas Connosco’. Um projecto promovido pelo DIÁRIO e a Red Apple, que decidiram criar um programa aliciante para as pessoas assistirem na comodidade das suas casas nesta altura de pandemia.

Nesta edição, que decorre até às 18 horas, os oradores irão conversar sobre famílias e com várias famílias de todo o país e por esse mundo fora. Para tal, foi convidado um conjunto de mães e especialistas. São eles: Ana Stiwell e Isabel Stiwell com ‘Birras de Mãe’ (16h30), Ana Varão e Ana Manta com ‘Educar para a Felicidade’ (17 horas), Rosário Carmona e Costa e Joana Zino com ‘Criando Memórias Felizes em Família’ (17h30), e Marcos Piangers, que é o convidado especial, com ‘Uma Espiada no Futuro: O Mundo Depois da Quarentena’ (18 horas).

O webinar será transmitido em directo para as plataformas digitais do DIÁRIO, no site, Youtube e Facebook.

Acompanhe aqui estas ‘Conversas Connosco’