ACIF-CCIM promove sessão de apresentação no âmbito do projecto Innovatur

No próximo dia 2 de Março, a ACIF-CCIM promove uma sessão de apresentação, no âmbito do Projecto Innovatur, a partir das 14h30, nas suas instalações, onde serão apresentados os trabalhos que foram efectuados neste contexto, designadamente dois estudos, um sobre a caracterização e diagnóstico do quarteirão da Felisberta e outro sobre a caracterização dos hábitos de consumo no Funchal.

O projecto Innovatur, iniciativa co-financiada pelo Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC 14-20 (Madeira – Açores – Canárias), no qual a ACIF-CCIM é a entidade parceira na Madeira, tem como principal objectivo inverter o ciclo vicioso de perda de valor das empresas de alojamento e comerciais das zonas turísticas, desenvolvendo produtos adequados que construam modelos de negócio sólidos.

Para além da ACIF-CCIM, participam no projecto o Cabildo Insular de Tenerife (Chefe de Fila), a Câmara do Comercio de Angra do Heroísmo, a FIT Canárias (Factoría de Innovación Turística de Canarias) e o Turismo de Tenerife.

No âmbito deste projecto, apresentado publicamente na Madeira em setembro de 2017, a ACIF-CCIM promoveu um estudo de caraterização e diagnóstico do quarteirão da Felisberta, elaborado pela arquitecta Cristina Perdigão Sousa, assim como um estudo de caraterização dos hábitos de consumo no Funchal, a turistas e a residentes, elaborado pela Universidade da Madeira, que serão apresentados nesta sessão.

A próxima fase do projecto consiste na prestação de serviços de consultoria e formação em 5 estabelecimentos comerciais e 5 unidades de alojamento, conforme será explicado nesta sessão pela CYRC Consulting, empresa responsável pela intervenção, que deverá estar concluída no início do verão.

Paralelamente, foi criado um grupo externo de aconselhamento (External Advisory Group), formado por representantes de cada região interveniente, independentes das organizações participantes no projecto, para analisar e opinar sobre a implementação, impacto e excelência do projecto. A representante da Madeira neste grupo é a Dra. Raquel Brazão, Diretora do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

A entrada é livre mas sujeita a inscrição no site da ACIF-CCIM.