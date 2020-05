Acção solidária do Restaurante The Red Car Madeira apoia APPDA-Madeira e CASA

O Restaurante The Red Car Madeira, situado na Estrada Monumental, junto ao Fórum Madeira, assinala o Dia da Criança, na próxima segunda-feira, 1 de Junho, com uma acção solidária dirigida às crianças da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento de Autismo (APPDA-Madeira), onde serão servidas refeições gratuitas.

Neste mesmo dia, o Restaurante assinala ainda a reabertura da sua sala de refeições, que esteve encerrada nos últimos dois meses, e vai apoiar o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) que passará a recolher refeições neste espaço, destinadas aos sem-abrigo apoiados por esta associação.

Recorde-se que o Restaurante The Red Car Madeira tem vindo a funcionar, desde o dia 5 de Maio, em regime de Take-Away, numa nova adaptação aos tempos actuais, imposta pela pandemia Covid-19