A vida de um agricultor sob a cerca sanitária em Câmara de Lobos

O centro logístico de transferência de bens agrícolas do Carmo, situado no parque do estádio de futebol de Câmara de Lobos, entra em funcionamento amanhã, sexta-feira, a partir das 8h30. Um alívio para os cerca de 200 agricultores que por estes dias de confinamento viam cortadas as linhas de escoamento para os produtos da terra.

O DIÁRIO fez hoje vídeo-reportagem na zona do Rancho e Caldeira, uma área fortemente agrícola onde muitos produtores se queixam de não poder escoar as colheitas devido à cerca sanitária decretada na freguesia de Câmara de Lobos durante 15 dias, para prevenção da transmissão da covid-19.

Cultivar e sobreviver foi o mote para uma conversa de 4 minutos com Vitor Nobre. Assista à reportagem e ao relato emocionante deste produtor de mãos calejadas.

Há sempre uma forma de cada de um ajudar, optando por consumir o que é nosso.