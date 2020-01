A pele masculina também precisa de ser cuidada

Para ter uma pele perfeita é importante ter alguns cuidados diários.

Recomendamos que use sempre produtos específicos para o seu tipo de pele e essencialmente à base de ingredientes naturais e hipoalergénicos, de forma a não causar nenhum tipo de irritabilidade ou alergia. Assim conseguirá manter a sua pele sempre bonita e saudável.

No Luísa Correia – Centro de Estética Avançada, temos profissionais certificadas, aptas a esclarecer todas as suas dúvidas e dispostas a aconselhá-lo nos melhores produtos a utilizar para ter uma pele sempre bonita e saudável!

E porque os homens também merecem os melhores cuidados, saiba que disponibilizamos uma série de tratamentos que permitem não só manter a sua pele sempre hidratada e saudável, como também mais jovem.

Deixamos algumas sugestões: a aplicação de vitaminas, por exemplo, que irá permitir recuperar e regenerar as estruturas da sua pele que, com a passagem do tempo, vão ficando comprometidas. Temos também a radiofrequência, um tratamento não invasivo, muito eficaz na eliminação de rugas e linhas de expressão ao redor dos olhos, dos lábios e da testa.

