A Confeitaria fecha a partir de quarta-feira e opera em regime de ‘take away’

A Confeitaria anunciou, através das redes sociais, que “em virtude de os momentos difíceis que estamos a atravessar urge tomar medidas mais radicais”, pelo que irá encerrar, a partir desta quarta-feira, dia 18 de Março, os seus espaços: A Confeitaria na Travessa, A Confeitaria na Praça e A Confeitaria no Mercado, sendo que outros dois (Madalenas e Avenida do Infante) também vão fechar ao público, mas continuam a operar em regime de ‘take away’, com horário reduzido, laborando entre as 8 e as 18 horas.

“A saúde e o bem estar de todos e em especial dos nossos colaboradores e clientes é o mais importante neste momento”, pode ler-se na referida publicação, com a empresa a aproveitar para informar que terá “um serviço de entregas disponível através de telefone ou do link” que se encontra patente no Facebook e Instagram.