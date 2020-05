91,8% do alojamento turístico da Madeira declarou ter sofrido cancelamentos

Num anexo específico sobre o impacto da pandemia covid-19 no alojamento turístico, a Direcção Regional de Estatística da Madeira, conclui que 91,8% dos estabelecimentos declararam ter sofrido cancelamentos.

“Em resultado da actual situação, que está a afectar a grande maioria das empresas, particularmente as que desenvolvem actividades relacionadas com turismo, o INE incluiu no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros alojamentos (IPHH) um novo separador ‘COVID-19’ no questionário de Março de 2020, com o propósito de avaliar o impacto da actual pandemia na sua actividade, nomeadamente quanto às reservas e cancelamentos no período de Março a Agosto de 2020, por principais mercados”, justifica a DREM.

Assim, “na Região Autónoma da Madeira, 91,8% dos estabelecimentos de alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas) que responderam ao questionário ‘COVID-19’, indicaram que a pandemia motivou o cancelamento de reservas agendadas para os meses de Março a Agosto de 2020 (estes estabelecimentos correspondem a 98,8% da capacidade oferecida)”.

Aponta ainda que “a proporção de estabelecimentos com cancelamentos é mais elevada para o mês de Abril (97,5% do total), sendo que dadas as expectativas de reabertura de fronteiras, particularmente para os meses de Verão, os cancelamentos nos meses seguintes não são tão expressivos”, assinalando-se contudo aquele que é, tradicionalmente, o melhor mês turístico, Agosto, com cancelamentos de quase 2/3 (65%) das reservas iniciais.

“De Março a Agosto de 2020, os municípios com maior proporção de cancelamentos de reservas devido à pandemia covid-19 foram a Ribeira Brava com 100% e o Funchal com 98% dos estabelecimentos a declararem tal situação. Câmara de Lobos e Ponta do Sol foram os municípios que apresentaram menor percentagem de estabelecimentos com cancelamentos nas reservas por motivo do covid-19, com 67% e 75%, respectivamente”, aponta.

Analisando ainda “os mercados que foram identificados como um dos três mercados com maior número de cancelamentos de reservas, verifica-se que o mercado alemão foi o mais seleccionado, com 72,9% dos estabelecimentos a assinalar este mercado, seguindo-se o mercado francês (59,3% dos estabelecimentos) e o mercado britânico (49,6% dos estabelecimentos). O mercado nacional foi um dos três mercados mais assinalados por 30,4% dos estabelecimentos”, sendo estes quatro os principais mercados emissores de turistas para a RAM, com 26,6%, 24,5%, 5,4% e 11,3% respectivamente.