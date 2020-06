800 crianças da Calheta recebem prenda da autarquia

Todas as crianças do 1º Ciclo a estudar no concelho da Calheta recebem, esta segunda-feira, um presente da autarquia. Uma data que não poderia deixar de ser assinalada, apesar dos constrangimentos associados à atual pandemia.

Sem festa, sem festival de música e sem gelados, como é sempre habitual nas comemorações do Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal da Calheta encontrou uma forma de chegar até estas cerca de 800 crianças, homenageando-as e mostrando que todas têm o mesmo direito a afeto e amor.

A comitiva camarária, liderada por Carlos Teles, entregou hoje nas diversas escolas do 1º Ciclo bonés para todas as crianças, sendo que os alunos do 4º ano tiveram direito a um mimo extra. Os finalistas foram contemplados com o livro “O país das laranjas”, da autora portuguesa Rosário Alçada Araújo. Trata-se de um romance inspirado na vinda de 5500 crianças austríacas para Portugal após a Segunda Guerra Mundial, ao abrigo de um programa da Cáritas. O livro, que integra o Plano Nacional de Leitura, pretende elucidar os alunos para a importância deste que foi o maior e mais destrutivo conflito da história da humanidade.

Por força das atuais contingências, caberá agora às escolas estabelecer a ponte com os encarregados de educação e fazer chegar as prendas a todas as crianças calhetenses.

Com esta iniciativa, o Município procura valorizar o percurso estudantil dos mais novos, reforçando a sua aposta na política educativa.