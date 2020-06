539 bombeiros já foram testados à covid-19

No âmbito da estratégia regional de prevenção e contenção da covid-19 na Madeira, estão a decorrer, actualmente, testes aos profissionais da área da protecção civil da Região. Até à data, já foram testados 539 bombeiros.

“Até à data já foram testados 539 bombeiros afectos aos corpos dos bombeiros do Porto Santo, Sapadores do Funchal, Municipais de Santa Cruz e de Machico, Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Santana e ainda os elementos dos voluntários Madeirenses”, revela a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil através de um comunicado de imprensa.

Adianta ainda que até ao final da semana, irão ser testados os bombeiros afectos aos Corpos dos bombeiros de São Vicente e Porto Moniz, Câmara de Lobos e Calheta. Inicialmente estes, últimos, estavam programados para os dias 06 e 07 de Junho, mas por motivos de logística foram reprogramados para os dias 10 e 11 de Junho.

Integrados neste grupo profissional serão também testados à covid-19 os elementos afectos à delegação regional da Cruz Vermelha portuguesa e os elementos do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER).

No total, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, só com este grupo profissional estima realizar mais de 800 testes à covid-19.

De acordo com o SESARAM, o objectivo é testar todos os bombeiros à covid-19 até ao arranque do Programa Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF), dia 15 de Junho de 2020.

O rastreio junto dos profissionais da área da protecção civil iniciou-se no dia 02 de Junho e irá decorrer até ao dia 12 de Junho.