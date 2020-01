5 maneiras de reduzir custos de limpeza em restaurantes e estabelecimentos alimentares

Manter a limpeza nos Restaurantes e Estabelecimentos Alimentares é de extrema importância para criar um ambiente seguro e agradável para os seus clientes.

No entanto, manter um alto padrão de limpeza com um orçamento reduzido, vai ser um desafio.

Apresentamos cinco maneiras fáceis com as quais pode economizar na limpeza do seu restaurante, sem comprometer o que é importante para os seus clientes:

1- Adquira os Produtos de Limpeza em embalagens industriais

Em vez de comprar uma dúzia de produtos de limpeza para cada superfície específica que precisa de limpar, use um produto de limpeza multiusos que cubra uma maior variedade das necessidades de limpeza.

O nosso produto LIFT (desengordurante multiusos profissional, que cumpre com as normas de higiene alimentar) é uma fórmula poderosa que elimina gordura e sujidade em várias superfícies, um produto de limpeza fácil e confiável.

Como o produto pode ser usado em variadas áreas, tais como coberturas de fogão, fritadeiras, fornos, pavimentos, paredes, tábuas de corte, entre outros, pode comprá-lo em embalagens de 5, de 10 ou de 20 Litros para conseguir também economizar a longo prazo!

2- Aposte em produtos de limpeza concentrados

Não tenha a menor dúvida que vai conseguir poupar dinheiro se comprar produtos concentrados. Fazendo a diluição correta, poderá poupar na quantidade de produto que vai aplicar, porque é necessário menos produto de limpeza, se houver uma maior concentração. Assim, a mesma quantidade dura mais tempo, resultando numa maior economia para o seu negócio.

Sugerimos também a instalação de um sistema de diluição automática, uma mecanismo que junta uma dose previamente estabelecida de produto a um ponto de água, evitando um incorreto manuseamento humano e a filosofia do “deitar mais um bocadinho”. É-lhe familiar?

Com este sistema, a mistura do produto de limpeza é feita de modo automático com a quantidade de água desejada, evitando desperdícios e melhorando a eficácia do produto, tal como a sua rentabilidade.

3- Diga SIM à tecnologia

A adoção de novas tecnologias de limpeza para o seu restaurante pode ser uma maneira muito eficaz de garantir que os padrões de limpeza sejam uniformes e sejam alcançados com o mínimo esforço. Por exemplo, pode alugar ou investir numa máquina de tratamento de pavimentos, que com certeza irá aumentar a produtividade da sua equipa de limpeza, melhorando o resultado final, com menos tempo de atuação e menos esforço humano.

Materiais de limpeza feitos com microfibra são também extremamente eficientes quando comparados a outros materiais, como o algodão ou flanela, porque este tipo de fibra retém o pó em vez de apenas o arrastar ou empurrar.

Alguns estudos comprovam que os acessórios em microfibra são 80% mais eficientes que os acessórios tradicionais, além de serem mais fáceis de lavar e de possuírem uma maior durabilidade.

4- Aumente a eficiência e a produtividade da limpeza através de Formações para a sua Equipa

Uma excelente alternativa às novas tecnologias são os programas de formação de limpeza para a sua equipa.

A formação inicial adequada, juntamente com a formação contínua, mantém os funcionários novos e inexperientes a par dos métodos de limpeza mais precisos e eficazes e das melhores práticas, para que todos os colaboradores possam executar as suas tarefas da forma mais produtiva. Pode também aproveitar estas formações para elevar a moral e o espírito da sua equipa, transmitindo os seus valores e a sua missão para o seu negócio! Acredite que nenhuma empresa vinga no mercado se não tiver uma equipa unida a trabalhar pelo mesmo objetivo!

A nossa empresa oferece vários programas de formação e de melhoria contínua, principalmente na área da limpeza em diversos sectores de mercado que garantirão que a sua equipa seja o mais eficiente possível.

5- Use os melhores Sistemas e Procedimentos de Limpeza

As superfícies limpas semanalmente vão acumular maior quantidade de sujidade do que as superfícies que são limpas diariamente, exigindo mais tempo e esforço para atingir a limpeza desejada.

Além disso, limpar com menos frequência, geralmente requer uma maior quantidade de produtos de limpeza e de esforço para obter o mesmo resultado.

Sempre que possível, tenha como objetivo limpar as áreas mais difíceis com mais frequência, como casas de banho, pisos e cozinhas. A remoção regular de gordura, sujidade, espuma de sabão e desperdícios garantirá que a sujidade não se acumula e que os produtos de limpeza podem obter consistentemente belos acabamentos, sem reduzir a produtividade.

A nossa empresa oferece também a elaboração personalizada de planos de higiene, caso opte por trabalhar connosco.

Saiba mais, entre em contacto connosco!

A Seta Verde - Higiene, Lda. possui uma oferta variada de produtos de limpeza concentrados profissionais da sua marca registada Biosoluções® e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Tenha como lema otimizar a limpeza e ser sustentável!

Ficou com dúvidas? Contacte-nos para conhecer os nossos produtos e serviços e como estes poderão contribuir para melhorar o seu bem-estar e da sua família e conseguir poupanças assinaláveis!

Estamos sempre disponíveis para ajudar na implementação de processos e sistemas que tornam a sua limpeza mais inteligente.

É importante implementar, nos processos de limpeza e higienização, os procedimentos corretos. Solicite a um de nossos consultores uma avaliação personalizada de modo a apresentar os melhores procedimentos a ser adotados.

Telefone: 291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte www.setaverde.pt para conhecer os nossos produtos e serviços.

Faça a sua parte!