37 funcionários da IHM testados à covid-19

37 funcionários da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, que têm contacto directo com as famílias dos vários bairros sociais, realizaram hoje, dia 9 de Junho, testes de despistagem. Uma medida que está inserida na estratégia regional de prevenção e contenção da covid-19,

“O rastreio foi feito no Polo Comunitário da Nazaré, por uma equipa especializada do SESARAM, e abrangeu funcionários da IHM, cujas actividades diárias implicam alguma proximidade com a população local, uma vez que realizam atendimentos sociais nos gabinetes sediados nos diferentes complexos habitacionais, visitas ao domicílio das famílias para verificação das suas condições socio-habitacionais, desenvolvimento de projectos de inclusão social e realização de actividades formativas, ocupacionais, culturais e de promoção de hábitos de vida saudáveis junto de crianças, jovens e idosos nos Polos Comunitários da IHM”, explica através de um comunicado de imprensa.

O Conselho de Administração da IHM considerou que a realização dos testes de despistagem à covid-19 “se reveste de extrema pertinência, sendo condição primordial para os referidos funcionários retomarem as suas funções em pleno, garantindo-se assim a segurança dos mesmos e da população que acolhem, acrescido das devidas precauções e de acordo com as medidas de prevenção implementadas por este organismo”.