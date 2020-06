37 armadores e 200 pescadores de Câmara de Lobos já apresentaram candidatura à linha de apoio criada pelo Governo

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos prestou apoio directo a 37 armadores e 200 pescadores do concelho de Câmara de Lobos, tendo possibilitado a apresentação atempada das respectivas candidaturas à linha de apoios, no valor de 1,250 milhões de euros, concedida pelo Governo Regional da Madeira, destinada aos pescadores e armadores de pesca, no âmbito do actual situação de pandemia.

Leonel Correia da Silva, vereador com os pelouros de Ambiente, Agricultura e Pescas, revelou que, em linha com o compromisso assumido com a COOPESCA, no passado dia 13 de Maio, foram entregues as candidaturas das embarcações cujos armadores têm residência ou naturalidade do concelho, abrangendo um total de 37 embarcações e cerca de 200 pescadores.

O prazo para entrega das candidaturas era até ao passado dia 31 de Maio, tendo a edilidade envidado esforços, no sentido de serem asseguradas as formalidades inerentes ao procedimento administrativo de candidatura.