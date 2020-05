São 3.470 trabalhadores que pediram apoio à Segurança Social, uma vez que ficaram em casa para cuidar dos filhos, devido à pandemia da covid-19. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO, em que abordamos que são já 248 mil euros desembolsados pela S.S. para mais de metade dos beneficiários que pediram apoio para ficar com menores de 12 anos. O número de requerimentos teve um aumento de 65%, face a Abril.

Ainda sobre apoios, saiba que o Turismo de Portugal já enviou 1,2 milhões para a Região. Na página 5 saiba quantas empresas da Região já foram apoiadas por esta linha. Por seu lado, a Ponta do Sol quer 100% do alojamento local com o selo ‘Clean & Safe’.

Destaque na nossa primeira página para o ‘DIÁRIO do Coronavírus’ que foi distinguido pela Google. O e-paper vespertino foi premiado pelo Fundo de Emergência em Jornalismo, entre 12 mil projectos editoriais de mais de 100 países, como pode ler na última página. Ainda no que diz respeito às iniciativas do DIÁRIO, o debate ‘Pensar o Futuro’ vai ser transmitido pela NOS, saiba em que canal na página 33 e na página 34 conheça ‘Diabo à Solta’, que estreia esta noite com os humoristas Nuno Morna e Paulo Lopes.

No plano da mobilidade, que começa a retomar alguma normalidade, ficamos a saber que serão feitos testes à chegada a todos os passageiros, pagos pelo Governo Regional, a partir de 1 de Julho.

Por fim, destaque para uma entrevista com Domingos Abreu que, nas páginas 28 e 29, diz que ruído em torno da piscicultura revela falta de cultura educacional. “Pesca tem os dias contados”, considera. 20% das espécies da Região são únicas no Mundo, para ler na página 17.



20% das espécies da Região são únicas no Mundo, para ler na página 17.

Tenha uma boa sexta-feira, fique bem.