3.ª Conferência do DIÁRIO é hoje

É já hoje, a partir das 15 horas, que arranca a 3.ª conferência ‘Pensar o futuro’, uma iniciativa do DIÁRIO que desta vez terá como convidados as eurodeputadas Cláudia Monteiro de Aguiar e Sara Cerdas, o professor universitário e investigador Nuno Nunes, o gestor André Caldeira e o advogado Pedro Fontes. A moderação ficará a cargo do director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

O DIÁRIO continua assim a abordar o futuro da Região em tempos de pandemia e hoje, conforme já noticiámos, o debate terá, além da transmissão via Facebook e Youtube, mais um meio de difusão, graças à NOS, que se associa de uma forma mais decisiva, transmitindo o debate de hoje no canal 700 da rede cabo da NOS Madeira.

O ciclo de conferências ‘Pensar o Futuro estreou-se no passado dia 28 de Abril, com o primeiro debate a contar com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, o CEO do grupo Sousa, Luís Miguel de Sousa e o administrador do grupo Pestana, José Theotónio.

A segunda edição, realizada a 12 de Maio, teve como convidados o CEO da Empresa de Cervejas da Madeira, Miguel de Sousa, o advogado Ricardo Vieira, o sociólogo Ricardo Fabrício o administrador da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, João Machado.