3.ª edição do projecto Escola Amiga da Criança com candidaturas abertas até Abril de 2020

O projecto Escola Amiga da Criança, que reconhece, partilha e estimula projectos educativos para colocar em prática boas ideias com vista ao desenvolvimento mais feliz da criança no espaço escolar, encontra-se com candidaturas abertas até 14 de Abril de 2020.

A iniciativa aberta a toda a comunidade escolar, pertence à Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do Psicólogo Eduardo Sá e procura projectos nas áreas da Alimentação e estilos de vida saudável, Saúde, Sustentabilidade, Espaço Escolar, Digital, Envolvimento da Família e Cidadania, Inclusão, Flexibilidade e Actividades.

Recorde-se que na 2.ª edição deste projecto, a Escola Secundária de Francisco Franco (ESFF), no Funchal, foi a grande vencedora distinguida com o Banco dos Afectos, projecto eleito entre 3.000 candidaturas recebidas nesse ano.

Todas as escolas podem candidatar-se no ‘site’ oficial da iniciativa https://escolaamiga.pt/, sendo que os projectos serão posteriormente analisados por um júri. O vencedor ganha 5.000€ em livros LeYa e 6.000€ em equipamento para a escola, uma oferta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Pelo terceiro ano consecutivo, este projecto pretende estimular as comunidades educativas e a sociedade em geral a olharem de forma renovada e inspirada para os aspectos primordiais do desenvolvimento dos alunos.

A 3ª edição da Escola Amiga da Criança conta com o apoio da Staples Portugal, Católica do Porto Business School, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Fábrica Centro Ciência Viva, Universidade de Aveiro, Ciência Viva, Promethean, The Inventors, Fundação Altice, Diese, Associação ACEGIS, CMiranda, Glam, Ekui, Museu do Brincar, Valormed, Sociedade Ponto Verde, Associação Mutualista Montepio, Maped, Solfut e REN.

Será ainda premiado um projecto por cada categoria no valor de 500€ em livros LeYa para as bibliotecas das escolas, bem como alguns prémios adicionais também por categoria, nomeadamente:

Alimentação |Estilos de Vida Saudável

- Ateliê colectivo com actividades diversificadas nas áreas de segurança alimentar (oferta The Inventors) e Feira de ciência aberta com inúmeras actividades (oferta Fábrica Ciência Viva)

Saúde

- Desfibrilhadores e KIT diversos de saúde (oferta Menores nem uma Gota em parceria com Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira)

Sustentabilidade

- Equipamentos (a definir) para a Escola vencedora na categoria no valor de 3000€ (oferta Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Espaço Escolar

- 3 KIT escolares Escola | 100 KIT escolares Professores | 800 KIT escolares alunos (oferta Maped)

Digital

- Surface Prof e Peça Teatro ‘ID, a tua marca na net na escola’ (oferta Altice)

Envolvimento da Família

- Equipamentos (a definir) para a Escola vencedora na categoria no valor de 2000€ (oferta Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

- Oferta de formação in loco para pais e professores (oferta Solfut)

Cidadania | Inclusão | Flexibilidade | Actividades

- KIT Escolar: Profissional, Alfabeto e o Fantoche. Inclui Formação à Escola! (oferta EKUI)

- KIT Escolar do Jogo Cidadania 4KIDS e formação à Escola! (oferta ACEGIS)